Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti - Son Dakika

Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti

- Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti Van'ın Tuşba ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi öncesi kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin yardımına polis yetişti.

- Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti

Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi öncesi kimliğini evde unutan görme engelli öğrencinin yardımına polis yetişti.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na girmek için Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini unuttuğunu fark eden görme engelli öğrenciye polis ekipleri kimliğini yetiştirdi. YKS dolayısıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle trafikte toplu taşıma aracı bulamayan ve YKS Temel Yeterlilik Testinin uygulanacağı 1. oturumuna girmek için ilçedeki Şehit Kemal Görgülü İlkokuluna gelen görme engelli Yusuf Kaçmaz, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Durumu okulda görevli polis ekiplerine bildiren Kaçmaz, polis ekiplerinin kimliğini yetiştirmesiyle sınava girebildi.

Sınav çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Kaçmaz, heyecandan kimliğini unuttuğunu fakat polis ekiplerinin yardımına koştuğunu söyledi. Sınava az bir süre kala kimliğinin yetiştirildiğini anlatan Kaçmaz, "Okula geldiğimde kimliğimi unuttuğumu fark ettim. O an açıkçası umudumu kestim. Çünkü sınava az bir süre kalmıştı. Çok geçmeden polis ekipleri kimliğimi yetiştirdi. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Konuşmasının ardından Kaçmaz, polis ekiplerince tekrar evine bırakıldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Tuşba, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:43 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti - Son Dakika

Son Dakika

20:39 Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan 20:10 Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 17:32 Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 16:03 Konya'daki kazada hayatını kaybeden 7 kişi yan yana defnedildi, yakınları sinir krizi geçirdi 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 13:37 Riva'da meydana gelen tekne kazasında kayalıklarda mahsur kalan iki kişi ekipler tarafından kurtarıldı 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan
20:38
Son Dakika: Bakan Koca, vaka sayısındaki azalmanın bu hızda devam etmesi halinde ne zaman 1000'in altına düşeceğini paylaştı
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 1372 yeni vaka tespit edildi
20:09
Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü
19:41
Uzunlukları 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı kamerada
19:19
Koronavirüse yakalanan Maçoğlu'nun eşi ve kızının da testleri pozitif çıktı
19:18
Son Dakika: Aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili olan PKK'lı terörist yakalandı
19:16
İzmir'de husumetli iki grup arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü: 5 yaralı
19:07
Hollandalı efsane Arjen Robben, kariyerine başladığı Groningen'de futbola geri döndü
18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un en yüksek noktasından şehri izledi
18:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 20:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimliğini evde unutan görme engelli vatandaşın yardımına polis yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]