KİMLİĞİNİ EVDE UNUTAN KPSS ADAYINI, SINAVA YUNUS EKİPLERİ YETİŞTİRDİ

EDİRNE'de gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans oturumunda, kimliğini evde unutan bir aday, Motosikletli Yunus Polis Timleri tarafından evine götürülüp geri getirilerek sınava yetiştirildi. Adayın sınava yetiştirilme anları cep telefonuna anbean yansıdı.

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS sınavının Ön Lisans oturumu Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nde bulunan fakültelerde yapıldı. Adaylar, salonlara tek tek alınırken, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne gelen bir aday sınava dakikalar kala, kimliğini evde unuttuğunu fark etti. KPSS adayı, çareyi sınavın yapıldığı binanın önünde bekleyen motosikletli polis timlerinden yardım istemekte buldu. Motosikletli polislerin eve götürdüğü aday kimliğini alarak geri geldi. Sınavın başlamasına 2 dakika kala binaya giren aday, polislere teşekkür etti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Öte yandan adayın sınava yetiştirildiği anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Polisin, motosikletle siren çalarak eve götürdüğü adayın kimliğini aldıktan sonra sınavın yapıldığı fakülteye yine polis tarafından getirilmesinin ardından koşarak salona girdiği görülüyor.

'EN ZOR ANLARINIZDA HEP YANINIZDAYIZ'

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü de olayı sosyal medya hesabından 'En zor anlarınızda hep yanınızdayız' başlığıyla paylaştı. Paylaşımda, KPSS sabahı sınava geç gelen ya da yanlış okula giden 4 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekiplerince sınava girecekleri okullara yetiştirildiği belirtildi.