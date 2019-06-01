Son Dakika Haberleri: Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
Son Dakika Güncel Haber

Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi

55 dakika önce

DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi.

Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi, System.String[]
DENİZLİ'de, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için bugün 43 okulda 12 bin 600 8'inci sınıf öğrencisi, istediği liseye girebilmek için sınava girdi. Kimliğini evde unutan öğrenci, ailesinin kimliğini getirmesiyle sınava girebildi
Bu yıl ortaöğretim kurumlarına giriş için LGS kapsamında Denizli'de 43 okulda 12 bin 600 öğrenci sınava girdi. Sabah 09.00'da sınava girecekleri okullara aileleriyle birlikte gelen öğrenciler, görevli öğretmenler tarafından sınıflara alındı. 09.30'da başlayan sınav öncesi, okul bahçesinde bekleyen aileler dışarı çıkarıldı. Öğrenciler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri dışarıda çocuklarını bekledi. Sınav saatini şaşıran ya da kimliklerini unutanlar da oldu. Kimliğini evde unutan bir öğrenci, ailesinin tekrar eve gidip, kimliği getirmesiyle son dakikada sınava girebildi. Birçok öğrenciler, son dakikada koşarak sınava yetişebildi. Saat 09.45'e kadar geç kalan öğrenciler, sınıflara alındı.


- Denizli
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:43 Kaynak: DHA
Sabah, LGS, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzlerinde maske, ellerinde taşlarla geldiler! 1 dakikada 150 bin TL'lik soygun Zonguldak Kimliğini evde unutan öğrenci için veliler seferber oldu 3 ilçe ve bir beldede yarın sandık kurulacak LGS yolunda kaza: 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 13:38:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimliğini evde unutan öğrenci son anda sınava girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]