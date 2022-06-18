Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti - Son Dakika
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Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

18.06.2022 13:53

Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti

GİRESUN - Giresun'da Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı'na girecek adayın kimliğini evde unutması üzerine harekete geçen polis ekipleri öğrencinin sınava sorunsuz girmesini sağladı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün YKS'nin 1. oturumu Temel Yeterlilik Testi öncesi kimliğinin yanında olmadığını fark eden öğrencinin imdadına yetişti. Sınava dakikalar kala Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekibi öğrenciyi önce fotoğraf çektirmesi için fotoğrafçıya götürdü, ardından ise Nüfus Müdürlüğünden nüfus bilgilerinin çıkartılması sağlandı. Sınava son bir dakika kala ise polis ekibi öğrenciyi sınava gireceği okula yetiştirmeyi başardı. Bu durum ise öğrencinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

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Kaynak: İHA

Trafik Şube Müdürlüğü, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına motorize polis ekipleri yetişti - Son Dakika

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