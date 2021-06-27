ÇORUM KİMLİĞİNİ EVDE UNUTTU, 5 DAKİKAYLA SINAVI KAÇIRDI - Son Dakika

ÇORUM'da nüfus cüzdanını unuttuğu için evine giden ancak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna 5 dakika geç kalan öğrenci sınava alınmadı. Kapıda görevli polis memuru, 'Keşke bize söyleseydin seni götürüp getirirdik, kusura bakma geç kaldığın için içeriye alamıyoruz' dedi.

Kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi. Bir öğrenci, Bahçelievler Mahallesi Salim Akaydın Ortaokulu'nda gireceği sınava dakikalar kala kimliğini unutunca yaya olarak evine gitti. Ancak 5 dakika sınava geç kalan aday, görevlilerce sınav salonuna alınmadı.

'BEN ŞİMDİ İÇERİYE GİREMEYECEK MİYİM"

Okul kapısına gelen öğrenci, polis memuruna, 'Kimliğimi unutmuştum onu alıp geldim, şimdi içeriye giremeyecek miyim" dedi. Görevli polis memuru, 'Maalesef seni içeriye alamıyorum, keşke bize söyleseydin, seni araçla götürüp getirirdim. Şu an alamıyoruz kusura bakma' dedi. Bir süre kapının önünde bekleyen öğrenci daha sonra okuldan ayrıldı.