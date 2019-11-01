Son Dakika Haberleri: Kimliğini gizli tutan Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı
Son Dakika Dünya Kimliğini gizli tutan Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı

Kimliğini gizli tutan Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı

6 saat önce

Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı.

Kimliğini gizli tutan Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı, System.String[]

Kamuya açık alanlarda yaptığı grafiti tarzı resimlerle tanınan ancak kimliği bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy'nin fotoğrafları yayımlandı.


Yaptığı çizimlerde savaş karşıtı, çevreci, hayvan hakları ve tüketim çılgınlığı gibi konulara gönderme yapan ve dünyanın en çok tanınan sokak sanatçılarının başında gelen Banksy'nin bugüne kadar fotoğrafı bilinmiyordu.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 05:38 
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