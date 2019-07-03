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Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştı

54 dakika önce

Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştıSAMSUN - Samsun'da, park içerisinde bekçilere kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu bir genç olay yerine gelen polis ekiplerine tekme atmaya çalıştı.

Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştı
SAMSUN - Samsun'da, park içerisinde bekçilere kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu bir genç olay yerine gelen polis ekiplerine tekme atmaya çalıştı.
Olay, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Atatürk Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye gezen bekçiler Irak uyruklu S.O.S.O.'dan şüphelendi ve kimliğini göstermesini istedi. Kimliğini göstermek istemeyen Irak uyruklu şahıs bekçilere zorluk çıkardı. Bunun üzerine bekçiler olay yerine polis ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri bekçilerle birlikte Irak uyruklu gence kelepçe takarak polis aracına götürdü. Bu sırada da ekiplere zorluk çıkaran şahıs polis aracına konulduktan sonra bir polise tekme atmaya çalıştı. Polis ekiplerine ve bekçilere hakaretler de eden şahıs Gazi Polis Merkezine götürüldü.
Kimliğini göstermek istemeyen genç, polislere tekme atmaya çalıştı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Samsun, Polis, Irak, 3. Sayfa
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