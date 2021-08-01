Kimliğini kaybeden adaylar nüfus müdürlüğüne koştu - Son Dakika

Tokat'ta, Kamu Personel Seçme Sınavı girecek olan adaylardan kimliklerini evde unutanlar, kaybedenler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu. İl Nüfus Müdürlüğü'nde geçici kimlik çıkardıktan adaylar polis ekiplerinden yardım istedi. Sınava dakikalar kala geçici kimliklerini çıkartan 4 aday polis araçları ile sınava girecekleri okullara yetiştirildi.

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