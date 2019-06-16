Son Dakika Haberleri: Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti
Son Dakika Güncel Haber

Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti

2 saat önce

Bartın'da gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında kimliklerini kaybeden adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nüfus Müdürlüğü önünde nöbet tuttu.

Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti, System.String[]
Bartın'da gerçekleştirilen Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında kimliklerini kaybeden adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Nüfus Müdürlüğü önünde nöbet tuttu.

Bartın'da ÖSYM'nin düzenlediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavında adaylar sınava yetişebilmek için büyük çaba harcadı. Sınav sabahı kimlikleri kaybolan adaylar ise sabah ilk olarak Nüfus Müdürlüğünün yolunu tuttu. Kimliklerini çıkartan adaylar için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de müdürlük önünde nöbet tuttu. Müdürlükten çıkan adaylar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sınava girecekleri okullara yetiştirildi. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:03 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Emniyet Müdürlüğü, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsim benzerliği yüzünden yanlış okula gitti, sınava polis yetiştirdi YKS sırasında kalp krizi geçiren genç, hayatını kaybetti Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:07:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimliğini kaybeden adayların yardımına polis yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]