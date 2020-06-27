Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti - Son Dakika

Kimliğini kaybeden öğrenci polisin yardımıyla YKS'ye yetişti

Hatay'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna girmek için sınav merkezine gelen ancak kimliğini kaybettiği için binaya alınmayan öğrenciye polis ekipleri yardım etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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