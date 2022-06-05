Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu

05.06.2022 11:03

- Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu Tokat'ta liselere geçiş sınavında kimlik kartını kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

- Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu

TOKAT - Tokat'ta liselere geçiş sınavında kimlik kartını kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu.

Tokat'ta 163 sınav merkezinde, 508 salonda, 7 bin 310 öğrenci LGS'ye girdi. Kimlik kartını kaybeden adaylar, velileriyle birlikte nüfus müdürlüğüne gitti. İşlemlerini yaptırarak sınava giriş için geçici belgelerini alan öğrenciler sınava yetişmek için stres yaşadı. İl merkezinde 5 öğrenci geçici kimlik belgesi almak için nüfus müdürlüğüne başvurdu. Kimlik kartını kaybeden öğrencilerden Mehmet Çakal, "Sınav öncesinde hazırlık yaptım ama kimliğimi bulamadım. Cep telefonumda kimlik kartımın fotoğrafı vardı ona güvendim. Kabul etmediler" dedi.

Baba Eyüp Çakal ise oğlunun kimliğinin birkaç aydır kayıp olduğunu ifade ederek, "Aslında daha önce almamız lazımdı. Telefonunda kimlik kartının fotoğrafı vardı. Onla sınava girebilir zannettik. Ama olmuyormuş. Koşarak buraya geldik. Sınava yetişmeye çalışacağız" diye konuştu.

Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu
Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu
Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu
Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu

YORUMLAR
500
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de LGS heyecanı Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde Ankara'da LGS heyecanı; Bakan Özer de Koordinasyon Merkezi'nde
Kaynak: İHA

Tokat, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 11:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Kimliğini kaybeden öğrenciler nüfus müdürlüğünün yolunu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement