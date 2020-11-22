Kimliğini unutan adaylar için polisler seferber oldu - Son Dakika

Polislerin adayları Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne götürmesi
Nüfus müdürlüğünde adayların kimliklerinin çıkartılması
Adayların tekrar sınav merkezlerine götürülmesi
Adayların polislere teşekkür etmesi
Adayların koşarak binaya girmeleri KPSS Ortaöğretim sınavı
YOZGAT - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) Yozgat'da yapıldı.
Kimliğini unutan adaylar için ise polisler seferber oldu. Adayları araçlarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis, kimliklerini çıkarttıktan sonra tekrar sınava yetiştirdi.
- Kaynak: AA
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