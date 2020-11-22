Kimliğini unutan adaylar için polisler seferber oldu - Son Dakika

Polislerin adayları Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğüne götürmesi

Nüfus müdürlüğünde adayların kimliklerinin çıkartılması

Adayların tekrar sınav merkezlerine götürülmesi

Adayların polislere teşekkür etmesi

Adayların koşarak binaya girmeleri KPSS Ortaöğretim sınavı

YOZGAT - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) Yozgat'da yapıldı.

Kimliğini unutan adaylar için ise polisler seferber oldu. Adayları araçlarıyla İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götüren polis, kimliklerini çıkarttıktan sonra tekrar sınava yetiştirdi.