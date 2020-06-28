Kimliğini unutan öğrenciyi motorlu polis sınava yetiştirdi - Son Dakika

Kimliğini unutan öğrenciyi motorlu polis sınava yetiştirdi

Kimliğini unutan öğrenciyi motorlu polis sınava yetiştirdi Trafik polisinden güzel hareket, kendi kaskını öğrenciye taktı, sınava yetiştirdi Bursa'da YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı.

Kimliğini unutan öğrenciyi motorlu polis sınava yetiştirdi

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Trafik polisinden güzel hareket, kendi kaskını öğrenciye taktı, sınava yetiştirdi

BURSA - Bursa'da YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı. Sınav giriş saatine dakikalar kala kimlik çıkartmaya gelen öğrencinin imdadına motorlu trafik polisi yetişti. kendi kaskını çıkarıp öğrenciye takan ve motosiklete bindiren polis, geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testisaat 10.15'te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara alınmadan önce okulun girişlerinde kimlik tespitleri yapıldı. Yapılan kontrolde kimlik kartı yanında bulunmayan ve kimlik kartının üzerinde fotoğraf bulunmayanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Okula alınmayan öğrenciler en yakın nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi çıkartarak sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı.

Sınava dakikalar kala polis motosikletle götürdü

Sınava gireceği okula ailesiyle birlikte giden Ahmet Can Çelik kimliğini yanına almayı unutunca geçici kimlik belgesi çıkartmak için Osmangazi Nüfus Müdürlüğüne gitti. Kimlik belgesi çıkarttıktan sonra sınava dakikalar kala yetişemeyeceği anlayınca polis ağabeyinden yardım istedi. Sınava geç kalan öğrenciyi motosikletine alan polis, önce kaskını kimliğini unutan Ahmet Can Çelik'e taktı daha sonra sınava yetiştirmek için harekete geçti.

Kimliği unuttu polisten yardım istedi

Kimliğini unutan ve nüfus müdürlüğüne geldikten sonra polisten yardım isteyen Ahmet Can Çelik'in babası, "Oğlumu sınava götürüyorduk ancak kimliğini unuttuğu için geri döndük. Daha sonra nüfus müdürlüğünden belge çıkardık. Sınava az dakikalar kaldığı için polisten yardım istedik. Poliste oğlumu motosiklete alarak okula götürdü." ifadelerinde bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ahmet Can, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kimliğini unutan öğrenciyi motorlu polis sınava yetiştirdi - Son Dakika
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