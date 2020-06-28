Kimliğini unuttu, polis sınava böyle yetiştirdi - Son Dakika

Kimliğini unuttu, polis sınava böyle yetiştirdi

Bursa'da YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı.

Bursa'da YKS'ye girecek öğrenciler kimliklerini unutunca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldı. Sınav giriş saatine dakikalar kala kimlik çıkartmaya gelen öğrencinin imdadına motorlu trafik polisi yetişti. Kendi kaskını çıkarıp öğrenciye takan ve motosiklete bindiren polis, geç kalan öğrenciyi sınava yetiştirdi.

Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi


Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin 119 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Adaylar, sınava girecekleri salonlara alınmadan önce okulun girişlerinde kimlik tespitleri yapıldı. Yapılan kontrolde kimlik kartı yanında bulunmayan ve kimlik kartının üzerinde fotoğraf bulunmayanlar ise sınav salonlarına alınmadı. Okula alınmayan öğrenciler en yakın nüfus müdürlüklerine giderek geçici kimlik belgesi çıkartıp, sınava yetişebilmek için adeta zamanla yarıştı.


Sınava dakikalar kala polis motosikletle götürdü


Sınava gireceği okula ailesiyle birlikte giden Ahmet Can Çelik kimliğini yanına almayı unutunca geçici kimlik belgesi çıkartmak için Osmangazi Nüfus Müdürlüğüne gitti. Kimlik belgesi çıkarttıktan sonra sınava dakikalar kala yetişemeyeceği anlayınca polis ağabeyinden yardım istedi. Sınava geç kalan öğrenciyi motosikletine alan polis, önce kaskını kimliğini unutan Ahmet Can Çelik'e taktı daha sonra sınava yetiştirmek için harekete geçti.


Kimliği unuttu polisten yardım istedi


Kimliğini unutan ve nüfus müdürlüğüne geldikten sonra polisten yardım isteyen Ahmet Can Çelik'in babası, "Oğlumu sınava götürüyorduk ancak kimliğini unuttuğu için geri döndük. Daha sonra nüfus müdürlüğünden belge çıkardık. Sınava az dakikalar kaldığı için polisten yardım istedik. Polis de oğlumu motosiklete alarak okula götürdü" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ahmet Can, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:27 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kimliğini unuttu, polis sınava böyle yetiştirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 20:49 Uluslararası medya, Türkiye'nin Libya'daki başarısını yazıyor 18:03 Acılı anne, karne almak için evden çıkıp sevgilisiyle kaçan 16 yaşındaki kızına şarkı sözüyle seslendi 17:43 Ağzı bağlı çuval içinde çöpe atılan koç öldü 16:10 Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı 13:56 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e küfür eden isim gözaltına alındı 13:38 Turistler muaf olmalarına rağmen sokağa çıkma kısıtlamasına uydu, sahiller boş kaldı
Takıma 3 gün izin veren Sergen Yalçın Alaçatı'ya gitti
16:33
Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor
16:00
İmamoğlu duyurdu: İlk kadın cankurtaranlar göreve başladı
15:57
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Çince şarkı söyledi
15:41
Fenerbahçe Beko'da Gigi Datome Olimpia Milano ile anlaştı
15:39
Koronavirüsü bahane eden Almanlar, Türkiye'ye turist göndermek istemiyor
15:23
Objektiflere bikinili yakalanan Demet Akalın kilolarıyla olay oldu
15:20
Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt
15:08
YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:01
Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir
14:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 16:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimliğini unuttu, polis sınava böyle yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]