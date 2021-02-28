Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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Kimliğini yanında bulamadı, sınava alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına girecek olan bir aday sınav binası önüne geldiğinde kimliğini yanında bulamadı, aday sınav salonuna alınmayınca gözyaşlarına boğuldu

SİVAS - Sivas'ta ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınav'ına girecek olan bir aday sınav binası önüne geldiğinde kimliğini yanında bulamadı. Aday sınav salonuna alınmayınca, gözyaşlarına boğuldu.

Korona virüs nedeniyle ertelenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı bugün yapıldı. Sivas'ta, ÖSYM'nin düzenlediği YÖKDİL'e girmek için adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gitti. Korona virüs tedbirleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske dağıtıldı, dezenfektan istasyonları kuruldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde sınava girecek olan adaylar, yanlarında getirdikleri araba anahtarı, çanta, cüzdan, telefon gibi eşyalarını ise, sınav binasının pencere önlerine bıraktı. Bazı adaylar ise 180 dakikalık sınava geç kalmamak için adeta maraton koşucusu gibi koştu. Saat 10.00'da kapıların kapanmasıyla bazı adaylar sınava yetişemedi. Sınav salonuna alınmayan bir aday trafik nedeniyle geç kaldığını söyledi. Öte yandan sınav binası girişine gelen bir aday yanında kimliğini bulamadı. Aday, sınav salonuna alınmayınca gözyaşlarına boğuldu.