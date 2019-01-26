Kimlik belgesi kaybeden adaylar için "nöbetçi nüfus müdürlüğü"
22 dakika önce
Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının başlatılmasını tavsiye etti.
Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının başlatılmasını tavsiye etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33
Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek
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