Son Dakika Haberleri: Kimlik belgesi kaybeden adaylar için "nöbetçi nüfus müdürlüğü"

Kimlik belgesi kaybeden adaylar için "nöbetçi nüfus müdürlüğü"

22 dakika önce

Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının başlatılmasını tavsiye etti.

Kimlik belgesi kaybeden adaylar için
Kamu Denetçiliği Kurumu, nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için tüm sınavlarda nöbetçi nüfus müdürlüğü uygulamasının başlatılmasını tavsiye etti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 10:33 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sınavlarda Mağduriyet Bitiyor! Nöbetçi Nüfus Müdürlüğü Uygulamasına Geçilecek Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Araplar Ordu'da Mülkiyet Yarışına Girdi Eve Gizlice Girip İç Çamaşırı Koklayan ve Not Bırakan Sapık Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 10:55:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimlik belgesi kaybeden adaylar için "nöbetçi nüfus müdürlüğü"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]