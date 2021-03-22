Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası - Son Dakika

Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası

22.03.2021 15:07
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası, System.String[]

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 861 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 861 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Fuhuş ve kumar oynayanlara cezai işlem gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 ile 21 Mart 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 861 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 1 adreste fuhuş yaptıkları tespit edilen 4 kişiye 3 bin 440 TL idari para cezası uygulandı. Fuhuş olayında 1 kişiye yer temin eden apart işletmecisine adli işlem uygulandı. Bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek, 9 kişiye kumar oynamaktan 12 bin 24 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oyununda yer ve imkan sağlayan 3 kişiye adli işlem uygulanırken işyeri zabıta görevlileri tarafından mühürlendi.

Korona virüs tedbirlerine uymayan 4 kişiye 4 bin 300 TL idari para cezası

Polis ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık işyerlerinde yaptığı denetimlerde, 204 işyeri denetlendi. Denetimlerde 869 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapıldığı belirtildi. Denetlemeler sonucunda 5 kişinin sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği tespit edilerek 4 bin 300 TL idari para cezası uygulandı.

Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin 496 TL idari para cezası

Kimlik Bildirme Sistemi (KBS) kapsamında yapılan denetimlerde ise geçici konaklama yerleri ve kiralık araç firmalarına yönelik yapılan kontrollerde 6 ayrı adreste 53 apart dairesi ve 4 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetlemeler sonucunda kuralları ihlal eden 3 apart yetkilisine toplam 29 bin 496 TL idari para cezası uygulandı. Araç kiralama firmasından yetkili 1 kişiye bilgileri günü gününe bildirmemekten 10 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası
Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Türk Lirası, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kimlik bildirmeyen 3 apart yetkilisine 29 bin TL para cezası - Son Dakika


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