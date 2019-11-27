Son Dakika Haberleri: Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden
Son Dakika Güncel Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden - Son Dakika

Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden

6 saat önce

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞAdana'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı.

Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden, System.String[]

MAKYAJ EĞİTİMİ ALMIŞ

Adana'da terör örgütü PKK/ YPG'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Suriyeli kadın bombacı Miray H.'nin kendisini kamufle edebilmesi için örgüt tarafından makyaj eğitimi verildiği de ortaya çıktı. Terörist Miray H.'nin birlikte fotoğraflar çekildiği bir kişiyle de sevgili görünümü vererek, şüphe çekmemeye çalıştığı belirtildi. Fotoğraflarda yer alan 30 yaşlarındaki kişinin Suriye'deki çatışma bölgelerinde PKK/YPG terör örgütü adına saldırılara katıldığı bildirildi.


Makyaj, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 22:03:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimlik çıkarırken yakalanan kadın terörist: Benden mayo giymemi istediler (2) - Yeniden
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]