Son Dakika Haberleri: Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı
Son Dakika Güncel Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı

Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı

1 saat önce

BOLU'da, kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi.

Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı, System.String[]

BOLU'da, kimliğini gösteremediği için parmak izi kontrolüne götürülen şüphelinin cezaevi firarisi Melih Akdaş (23) olduğu belirlendi. Akdaş, işlemlerinin ardından geçen hafta firar ettiği Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Yunus ekibi, kent merkezinde hareketlerinden şüphelendikleri kişinin kimlik kontrolünü yapmak istedi. Ancak şüpheli, kimliğini gösteremedi. Bunun üzerine şüpheli, kimliğinin belirlenmesi için parmak izi kontrolüne götürüldü.Kontrolde, şüphelinin hırsızlık suçundan kaldığı Zonguldak Cezaevi'nden geçen hafta firar eden Melih Akdaş olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akdaş, tutuklanarak Zonguldak Cezaevi'ne gönderildi.


Zonguldak, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Twitter'ın CEO'su FETÖ'cü Enes Kanter'in mesajını retweetledi
Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:57:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimlik gösteremedi, parmak izi kontrolünde cezaevi firarisi çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]