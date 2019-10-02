Kimlik hırsızlığına karşı yeni önlem, yapay zeka devrede

Trend Micro'dan artan kimlik hırsızlıklarına karşı yeni önlem

Trend Micro'nun son kullanıcılara yönelik güvenlik çözümünün yeni sürümü sahtecilikleri tespit etmek için yapay zekadan faydalanıyor



Trend Micro, son kullanıcılara yönelik güvenlik çözümünün web siteleri üzerinden gelen tehditlere karşı gelişmiş koruma sağlayan yeni özelliklere ve kullanıcıların posta kutularını dolandırıcılık ve kimlik avı saldırılarından koruyacak, yapay zeka ile güçlendirilmiş yeni Fraud Buster aracına sahip en son sürümünü kullanıma sundu.



2019'un ilk yarısında, Trend Micro tarafından engellenen küresel tehditlerin yaklaşık% 90'ı e-posta kanalıyla geldi. Bu girişimlerin çoğu, zararlı URL veya ekler içermiyor. Bu, geleneksel güvenlik araçlarının bu tehditleri tespit etmesini zorlaştırıyor, hatta imkansız hale getiriyor.



Trend Micro'nun son sürümü, bu tehditlerin üstesinden gelmek ve dünya genelinde Gmail ve Outlook gelen kutularını korumak, kimlik avı ve dolandırıcılık e-postalarının amacını anlamak amacıyla artık Yapay Zeka Fraud Buster özelliğini içeriyor..



Kimlik hırsızlığının artık çok büyük bir sorun haline geldiğini belirten Trend Micro Başkan Yardımcısı Akihiro Omikawa;



"Kimlik hırsızlığı mağdurlarının ceplerinden çıkan miktar geçtiğimiz yıl iki katına çıkarak 1,7 milyara ulaştı. Bu nedenle Trend Micro müşterilerini bu tehditlerden korumak için dolandırıcılıkların daha iyi tespit edilebilmesini sağlayacak yeni bir teknolojiyi ürünlerimize ekledik. Web güvenliği, güvenli çevrimiçi bankacılık işlemleri için Pay Guard, fidye yazılımlarına karşı koruma için Folder Shield gibi yapay zeka özelliklerinden faydalanan Trend Micro Security'nin son sürümü şimdiye kadarki en kapsamlı çözümümüz oldu. İnternette yaptığınız her şeyi güvenli bir şekilde yapabilmeniz ve güvende kalmanız için ihtiyaç duyabileceğiniz tüm araçları sunuyor."



Trend Micro, sadece 2019'un ilk yarısında müşterileri adına; onları kötü niyetli ve kimlik avı yapan sitelere götürebilecek 445,5 milyondan fazla URL'yi engelledi. Trend Micro Security'deki yenilikler tehditlerin daha hızlı algılanmasına olanak tanırken kullanıcılara hem verilerini hem de ceplerindeki parayı çalmaya çalışan saldırılara karşı koruma sağlıyor. Bu özellik, bağlantılara hiç düşünmeden tıklayan aceleci bilgisayar kullanıcıları açısından büyük önem taşıyor.



Trend Micro Security'nin son sürümündeki bir diğer yenilik ise Oyun Modu/ Sessiz Modu işlevi. Bu işlev sayesinde kullanıcılar tam ekran modunda oyun oynarken ya da film seyrederken gelen kritik olmayan bildirimler otomatik olarak durduruluyor.



Kimlik hırsızlığına karşı yeni önlem