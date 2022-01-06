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Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacak - Son Dakika

Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacak

06.01.2022 17:47
Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacağını söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacağını söyledi.

Bakan Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında, yapılan toplu iş sözleşmelerinin çalışanlara, işverenlere ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Her konuda her zaman düzeltilmesi gereken veya yenilenme gerektiren konuların olmasının doğal olduğunu ifade eden Soylu, "Kuruluş tarihi itibarıyla ikinci asrını yaşayan İl Özel İdareleri de bizim devlet sistemi geleneğimizde köklü bir yere sahiptir ve gelecekte de bu sistemin önemli aktörlerinden birisi olmaya devam edecektir. İl Özel İdarelerinin tabii ki bir bütçesi var. Bu bütçenin elbette ki seçilmişler nezaretinde de yönetilmesi gerekiyor. 51 İl Özel İdare'nin toplam borcu 1 milyardır. Bunların yüzde 70'inin borcu yoktur. Bu borç yönetilebilir bir borçtur." diye konuştu.

Soylu, İl Özel İdarelerinde de özellikle bütçe disiplini ve borçlanma konusunda hassasiyeti arttırmanın, yatırımlarda fayda maliyet analizinde dikkatli olmanın, hizmet etmeyen, isabetli olmayan yatırımlar için borçlanma yöntemine başvurulmamasının gerektiğine dikkati çekti.

21. yüzyılın yeni fonksiyonlar yüklediği veya bazı fonksiyonlarını yeniden öne çıkardığı bir diğer kurumun da sendikalar olduğunu söyleyen Soylu, kendisinin her zaman işçinin yanında olduğunu belirtti.

Soylu, sendikaların işin içinde olduğu, iletişimi arttırdığı, tecrübesini sahaya yansıttığı oranda iş kalitesinin, kapasitesinin, ekonomik verimliğinin artacağını kaydetti.

Öte yandan, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını belirten Soylu, e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi.

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Süleyman Soylu, Türkiye, TÜHİS, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacak - Son Dakika
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