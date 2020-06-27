Kimlik kartını unutan adayların imdadına polis yetişti - Son Dakika

ADANA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi kimliklerini evde unutan adayların yardımına polis yetişti. Nüfus müdürlüklerine götürerek geçici kimlik belgesi alan adaylar, sınava yetiştirildi.

Ülkede 2 milyon 437 bin 119 kişinin başvurduğu YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15'te başladı. Adana'da bazı adaylar, kimlik kartlarını getirmeyi unuttukları gerekçesiyle sınav salonlarına alınmadı. Zamanla yarışan adayların imdadına polisler yetişti. Polis araçlarıyla ilgili nüfus müdürlüklerine götürülen adaylar, geçici kimlik belgesi aldıktan sonra yine polis araçlarıyla sınava girecekleri okullara götürüldü. Okullarda bekleyen aday yakınlarının ise sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyduğu görüldü.