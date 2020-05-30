Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (2) - Son Dakika

YARALI POLİS ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'da, A.P. isimli şüphelinin, 'dur' ihtarında bulunan güvenlik güçlerine ateş açması sonucu yaralanan polis memuru Atakan Arslan (31), kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen ve sırtından yaralanan polis memuru Arslan, doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Diyarbakır'da 2 yıldır görev yaptığı öğrenilen şehit polis memuru Arslan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit polis Arslan'ın cenazesinin, işlemlerinin ardından memleketi Samsun 'a gönderileceği ifade edildi.

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