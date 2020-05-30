Kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açıp, kaçtı: 1 polis şehit (4) - Son Dakika

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Jandarma Genel Komutanlığı, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 'dur' ikazına uymayan şüphelinin ateş açması sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Atakan Arslan için başsağlığı mesajı yayımladı. Komutanlığın, Twitter hesabında yer alan mesajda, "Diyarbakır Bağlar'da, 'dur' ihtarına uymayan şahsın ateş açması sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen polis memuru Atakan Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz" denildi.