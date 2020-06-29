Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de düzenlemeye gidildi - Son Dakika

Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de düzenlemeye gidildi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, "Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"le, bazı kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek mekansal adres verilerinin mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabileceği bildirildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce, "Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ"le, bazı kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek mekansal adres verilerinin mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabileceği bildirildi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kırtasiyeciliği ve bürokrasiyi azaltmak amacıyla 2 bin 8 kamu kurum ve kuruluşu ile kamu hizmeti sunan tüzel kişiliklerin, nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine anlık, güncel ve güvenli şekilde 7/24 erişimini sağlayan Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) hizmetinden 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda yer almayan kurumların, katılma payı karşılığında faydalandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, 19 Ekim 2017'deki değişiklikle KPS katılma payının, servisin niteliği dikkate alınarak 3 kuruş olarak belirlendiği, her yıl "yeniden değerleme oranı"nda artırılmasının düzenlendiği anımsatıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda 27 Haziran 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan katılma payının ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile Kanun hükümlerinin uyumu sağlanmakla birlikte, afet ve acil durumlar, eğitim, sağlık, seçim, altyapı gibi kamu hizmetleri ile yatırım planlamalarında kullanılabilecek, belirli yerde (il, ilçe, mahalle, köy, vb) yaşayan insanlar ile binaların (kat, daire sayısı, kullanım amacı gibi) bilgilerinin etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak metinsel nitelikte tutulan adres bilgilerinin coğrafi koordinatlarla birleştirilmesi sonucunda oluşan mekansal adres verisinin de mevzuat kapsamındaki kurumlarla paylaşılabilmesi sağlanmıştır."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kimlik Paylaşımı Sistemi Katılma Payı Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de düzenlemeye gidildi - Son Dakika

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