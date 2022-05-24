Kimlik soran sivil polislere 'park dubasıyla' saldırdılar - Son Dakika
Üye Girişi

Kimlik soran sivil polislere 'park dubasıyla' saldırdılar

24.05.2022 11:44

Esenyurt'ta şüpheli bir aracı durduran sivil polis ekipleri park dubalı ve tekme tokatlı saldırıya uğradı. Saldırganlar polis aracına da zarar verirken, havaya ateş açılmasına rağmen saldırıya devam ettiler. İşte saldırı anının görüntüleri...

Esenyurt'un Gökevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, sivil polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Durdurulan araçtaki şahısları kimlik göstermeyince polis ekipleri ile aralarında tartışma başladı.

POLİSE TEKME VE YUMRUK VE DUBALARLA SALDIRDILAR

Polise saldıran şahıslar, önce tekme ve yumrukla daha sonrasında ise park dubasıyla polis aracına saldırdı. Ekiplerin havaya ateş açmasına da aldırmayan şahıslar, bir süre sonra araçlarına binerek kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü Günübirlik kiralık dairede tüyler ürperten ölüm! 17 yaşındaki Rabia camdan düştü İnşaat Halindeki Caminin Bodrum Katının Kiraya Verilmesi Esenyurt Kaymakamlığı ile Belediyeyi Karşı Karşıya Getirdi İnşaat Halindeki Caminin Bodrum Katının Kiraya Verilmesi Esenyurt Kaymakamlığı ile Belediyeyi Karşı Karşıya Getirdi
Kaynak: İHA

Esenyurt, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimlik soran sivil polislere 'park dubasıyla' saldırdılar - Son Dakika


Son Dakika
11:40 Ayasofya'ya bir bunu yapmadıkları kalmıştı: Duvarlarını kazıyıp poşetlerle eve götürüyorlar
11:26 Bebeği Milan'ı kucağına alan oyuncu Fulya Zenginer'den sosyal medya paylaşımı
11:23 24 Mayıs'ta gram altın 964 liradan alıcı buluyor
11:22 MHP lideri Bahçeli'den NATO'ya rest: Türkiye gerekirse ayrılma alternatifini gündeme almalıdır!
11:16 Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in milyonluk düğününe dağıtılan makarnanın porsiyonu damga vurdu
11:14 Bir kez selam verdi hayatı mahvoldu! Zanlı, kadını evinde alıkoyup darp etti, günlerce işkence yaptı, tecavüz etmeye çalıştı
11:13 Adalet Partisi Genel Başkanı: Üçüncü ittifak çalışmaları başladı
11:12 3 bakanlık devreye girdi: Kira artışlarıyla ilgili toplantı yapılacak
10:58 2022-KPSS başvuruları başladı! Son gün 6 Haziran
10:41 Hakim dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde ne oldu? Gülbahar, Azem ve Zümrüt arasında yaşanan hangi olay bölüme damga vurdu? İşte detaylar..
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 11:58:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kimlik soran sivil polislere 'park dubasıyla' saldırdılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement