Kimlik sorgusunda ortaya çıktı - Son Dakika
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Kimlik sorgusunda ortaya çıktı

24.06.2022 11:26
Kimlik sorgusunda ortaya çıktı

DÜZCE(İHA) –Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik sorgusunda bir şahsın kasten öldürme suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri yaptıkları kimlik sorgusunda bir şahsın kasten öldürme suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu ortaya çıktı.

Düzce Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı sorumluluk alanında önleyici kolluk devriyesi sırasında N.T.'nin kimlik sorgusunda Kasten Öldürme suçundan arandığı tespit edildi. Gözlem altına alınan şahsın sevk edildiği adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip tutuklanarak 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile Çilimli cezaevine teslim edildi. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimlik sorgusunda ortaya çıktı - Son Dakika

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