Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5) - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5)

20.08.2022 15:50
Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5)

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYORGaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor.

KİMLİK TESPİTLERİ YAPILIYOR

Gaziantep-Nizip otoyolunda hayatını kaybeden 16 kişinin, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespitleri yapılıyor. 16 kişinin cenazeleri, tespitlerin tamamlanmasının ardından, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilecek.

Adli Tıp Kurumu önünde oluşacak yoğunluk için hazırlık yapıldı. Kurum bahçesine masa, sandalye ve tabureler konulurken, hayatını kaybeden bazı kişilerin, yakınları da gelmeye başladı.Kazada yaşamını yitiren sağlık personellerinden 3'ünün Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük ve Halil Özden, itfaiye personellerinin ise Ahmet Polat, Mehmet Polat ve Mehmet Bozkurt olduğu belirtildi.

Bu arada kazada yaralanan kişilerin Nizip ve Gaziantep'teki hastanelerde tedavilerine devam ediliyor.


YORUMLAR
500
GAZİANTEP - Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi GAZİANTEP - Kazada ölenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi GAZİANTEP - Kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı - Yolcu otobüsünün vinçle kaldırılması GAZİANTEP - Kaza yapan araca müdahale eden ekiplere yolcu otobüsü çarptı - Yolcu otobüsünün vinçle kaldırılması
Kaynak: DHA

Nizip Devlet Hastanesi, Adli Tıp Kurumu, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:42 Nurgül Yeşilçay, tatil pozlarını paylaştı
14:12 Gaziantep'te feci şekilde can veren gazetecilerin mesai arkadaşı kazayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı
14:11 5 husumetlisini yaralayan Metin Işık'ın ifadesi ortaya çıktı!
14:51 3 seferle Ay'a yolculuk! NASA'nın derdi başka
13:52 Dizi biter bitmez partnerini takipten çıkardı! Sevda Erginci'den sert sözler
13:38 Gaziantep'ten feci görüntüler! İşte kaza bölgesi...
13:00 Gaziantep'teki faciada yürek burkan gerçek! Gazeteciler kazaya yardım ederken feci şekilde can verdiler
12:39 Gaziantep'te katliam gibi zincirleme kaza! Çok sayıda ölü var
12:17 Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen anne 20 günlük bebeğini döverek katletti
11:57 Yaralı oğlu, çalıştığı hastaneye getirildi! Temizlik görevlisi kadın kendisini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 15:50:38. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı (5) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement