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Kimlikler değişti, kaplama işi bitti - Son Dakika

Kimlikler değişti, kaplama işi bitti

11.01.2022 20:08
Kimlikler değişti, kaplama işi bitti

Kimlikler değişti, kaplama işi bitti Geçmiş yıllarda yaygın olarak özellikle şehir merkezlerinde gördüğümüz PVC kaplama tezgahları, yenilenen kimlik ve ehliyet belgeleriyle yok olmaya başladı.

Kimlikler değişti, kaplama işi bitti

ELAZIĞ - Geçmiş yıllarda yaygın olarak özellikle şehir merkezlerinde gördüğümüz PVC kaplama tezgahları, yenilenen kimlik ve ehliyet belgeleriyle yok olmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ehliyet, kimlik ve pasaport ile ilgili değişiklik kararı, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti. Ardından tüm vatandaşlar yeni kimliklere geçiş yaptı. Daha önce büyük olan kimlik boyutu, cüzdanlarda daha fazla yıpranıyor bu durum vatandaşların sık sık kimliklerini PVC ile kaplatmasına neden oluyordu. Ancak değişen kimlik kartlarının boyutu küçülünce, yıpranma oranları da düştü. Haliyle PVC kaplama tezgahları da bu nedenle tek tek kapanmaya başladı. Halen bu işi yapanlar ise işlerin eskisi gibi olmadığını ve kapanmak üzerek olduklarını dile getirdi.

5 yıldır kimlik kaplama işiyle uğraşan 48 yaşındaki Muzaffer Durmaz, "5 senedir bu işi yapıyorum. Gün içinde en fazla 1-2 tane kimlik kaplıyorum eskisi gibi iş yok. 2 tane çocuğum var onları okutuyorum. Bu işte bitti işsiz kaldım bundan sonra eve yaya olarak gidiyorum. Yeni kimlerin çıkmasıyla birlikte bu işte bitmiş oldu. Eski kimlikler eski oldu şimdi artık eskisi gibi kimse kimliklerini kaplamıyor. Yeni kimliklerde kaplama yapanlar az oluyor. Sabah buraya geliyoruz akşama kadar 1-2 tane ancak yapıyorum ondan sonra gidiyorum. Çocuklarım var öğrenci onlara bakıyorum. Bu iş de bitti nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Herhangi bir gelirim yok tek yaptığım iş bu başka gelirim yok. Evimde yok halen kirada kalıyoruz. 2 tane çocuk, hanım ve benle beraber 4 nüfusuz nasıl geçineceğiz. Ben hastayım astımım var başka işte yapamıyorum. 5 yıldır bu işi yapıyorum, eskiden boyacılık yapıyordum. Boyacılıktan kimlik kaplama işine geçtim fakat yeni kimlikler çıkınca bu iş de bitmiş oldu" diye konuştu.

Kimlikler değişti, kaplama işi bitti
Kimlikler değişti, kaplama işi bitti
Kimlikler değişti, kaplama işi bitti

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İçişleri Bakanlığı, Pasaport, Ehliyet, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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