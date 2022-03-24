Kimliksiz gezerek gizlenen terör örgütü mensubu, İzmir'de yakalandı - Son Dakika

Kimliksiz gezerek gizlenen terör örgütü mensubu, İzmir'de yakalandı

İZMİR - İzmir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan terör örgütü PKK mensubunun, uzun yıllardır kimliksiz gezerek gizlendiği ortaya çıktı. Zanlının hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürdürdü. Ekipler, PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütünün Suriye Afrin kampları ile Irak Duhok kamplarında silahlı, ideolojik eğitim görerek yasadışı yollardan ülkemize giriş yaptığı belirlenen ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ.'nin Kemalpaşa ilçesinde bulunduğunu belirledi. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, 22 Mart tarihinde Kemalpaşa Akalan gişeleri arama noktasında gerçekleştirdiği operasyonda M.İ. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliksiz gezerek saklanmış

Öte yandan terör örgütü tarafından eğitim gören ve hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü. Zanlının buradaki ifadesinde uzun yıllardır kimlik taşımadan gezdiğini, hakkındaki hapis cezasından böyle kurtulduğunu ve kimliğini sakladığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.