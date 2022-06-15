Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi! - Son Dakika
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Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi!

15.06.2022 11:16
Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi!

İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir hastaneye giden kadın, yanında getirdiği kimliksiz hastaya kırmızılı reçeteli bir ilaç yazdırmak istedi. Sağlık görevlilerinin bu işlemin mümkün olmadığını açıklaması üzerine kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi.

Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde hastaneye gelen kadın, hasta olan yakınına kırmızı reçetede yer alan ilaçlardan yazdırmak istedi. Doktorun hastanın kimliğini istemesi üzerine tartışma başladı.

TEKERLEKLİ SANDALYEYİ FIRLATTI

Bu sırada hasta olduğu belirtilen kişi, bir anda tekerlekli sandalyeden yere düşerken, görevlilere bağıran kadın ise tekerlekli sandalyeyi yere fırlattı. "Hastaneyi başınıza yıkarım" diyerek tehditler savuran kadın ve yanındaki hastası güvenlik görevlileri eşliğinde dışarı çıkarıldı.

Kimliksiz hastaya kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak istedi, ret alınca hastaneyi birbirine kattı
Kimliksiz hastaya kırmızı reçeteli ilaç yazdırmak istedi, ret alınca hastaneyi birbirine kattı
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimliksiz hastaya ilaç yazdıramayan kadın hastaneyi savaş alanına çevirdi! - Son Dakika
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