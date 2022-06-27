Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

27.06.2022 19:13
Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı

DİYARBAKIR'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi.

DİYARBAKIR'da bir Aile Sağlık Merkezi'ne (ASM) gelen ismi öğrenilemeyen kişi, tıbbi sekretere kimliksiz ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Sözlü tartışmanın ardından kişinin, dışarıda bekleyen 2 oğlu tıbbi sekreter ve doktora saldırdı, kapıyı tekmeledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, baba ve 2 oğlu gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan ve 4 doktorun hizmet verdiği Gaziler 1 Nolu ASM'de yaşandı. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen kişi içerisi girerek, tıbbi sekreter Muhammed Hanifi Gökmen'e kimliksiz olarak ilaç yazdırmak istediğini söyledi. Gökmen ise bu şekilde ilaç yazılamayacağını söyledi. Aldığı cevap karşısında sinirlenen ve görevli Gökmen ile tartışmaya başlayan kişi, dışarıda bekleyen 2 oğlunu arayarak içeri gelmelerini söyledi.

Kısa süre sonra içeriye giren iki oğlu, tıbbı sekreter Gökmen'e saldırmaya başladı. Bu sırada Doktor Mehmet Veysel Yıldırım da araya girdi. Diğer çalışanlar tarafından doktor odasına götürülen Gökmen ve Yıldırım'a saldırmaya çalışan iki oğlunu bu kez babaları sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra bir oğlu kapatılan kapıya tekme attı. Tekmenin etkisiyle kapıda delik oluşurken baba ve iki oğlu sağlık merkezinden dışarı çıkartıldı.Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla merkeze gelen polis, baba ve iki oğlunu gözaltına aldı. Doktor Yıldırım ve tıbbı sekreter Gökmen ise darp raporu alarak şikayetçi oldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


YORUMLAR
500
DİYARBAKIR - Sağlık çalışanlarını darbeden baba ve 2 oğlu yakalandı DİYARBAKIR - Sağlık çalışanlarını darbeden baba ve 2 oğlu yakalandı Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı Devrilen tırda baba ve oğlu yaralandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:48 51 ilde yapılan anket sonuçları paylaşıldı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında yüzde 50'yi geçti
00:18 Adana'da iki kuyuda yüksek kaliteli petrol bulundu! Rezerv değeri yaklaşık 1 milyar dolar
00:01 Rusya, Ukrayna'da bulunan AVM'ye füze saldırısı düzenledi! Türkiye çağrıda bulundu
23:51 Aile Destek Programı'ndan kimler faydalanabilir? Bakan Yanık açıkladı: Hiç sosyal yardım almamış vatandaşlar da yararlanabilecek
23:44 Teknik direktör Jorge Jesus'un sosyal medya paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
23:24 Asgari Ücret Tespit Komisyonu çarşamba günü toplanıyor
22:57 Milli güreşçimiz Murat Fırat, Akdeniz Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu
22:55 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi sele teslim oldu! AFAD ekipleri vatandaşları kucağında taşıyarak güvenli alana taşıdı
22:15 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın Hatay'a giriş yasağı kaldırıldı, yola çıkan Muharrem İnce yoldan döndü
22:05 Fenerbahçe, Emre Mor için Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 01:06:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kimliksiz ilaç yazdırmak isteyen baba ve 2 oğlu, sağlık çalışanlarına saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement