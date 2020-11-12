Kimliksiz yakalandı, parmak izinden firari hükümlü olduğu belirlendi - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durduğu kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Parmak izi kontrolünde şüphelinin, 'hırsızlık' suçundan 17 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Gültekin B. (26) olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyh Adil Mahallesi'ndeki semt pazarında yaptığı denetimlerde, kimlik sorduğu kişiden "Kimliğim yok" cevabını aldı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği kişiyi kimlik tespiti için emniyete götürdü. Burada yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin, Gültekin B. olduğu ve 6 'hırsızlık' suçundan hakkındaki kesinleşmiş 17 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Gültekin B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.