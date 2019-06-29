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KİMMED'in 'Genç Akademi Projesi' tamamlandı

1 saat önce

Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından düzenlenen 'Genç Akademi Projesi' tamamlandı.

KİMMED'in 'Genç Akademi Projesi' tamamlandı, System.String[]
Kütahya İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği (KİHMED) tarafından düzenlenen 'Genç Akademi Projesi' tamamlandı.

İngilizce, Arapça, matematik ve analitik düşünce derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını KİHMED Seminer Salonu'nda düzenlenen törenle aldı.

Törene Vali Ömer Toraman, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, eğitmenler ve öğrenciler katıldı.

Projenin önemine dikkat çeken ve emeği geçenlere teşekkür eden Vali Ömer Toraman, öğrencileri tebrik ederek başarılarının daimi olmasını diledi.

KİHMED Başkanı Mustafa Önsay, "Bir insan kendini çok farklı alanlarda geliştirmek zorunda. Yaşadığımız bu çağ, kişinin kendi becerisini ve maharetini geliştirmesini zorunlu hale getirmiştir. KKİHMED olarak 10 yılı geride bırakmış bir kuruluşuz. Bu süreç zarfından gençlere bir takım imkanlar sağlamaya çalıştık. Gençlerin kendi alanlarına yönelmeleri gelecekte kariyerlerin de çok önemli" diye konuştu. (EFE-) - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:25 Kaynak: İHA
Kütahya, Genç, Güncel
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