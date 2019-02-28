Son Dakika Haberleri: Kimsayal Madde Yüklü Tır Alev Aldı, 6 İşçi Dumandan Etkilendi

Kimsayal Madde Yüklü Tır Alev Aldı, 6 İşçi Dumandan Etkilendi

1 saat önce

BİLECİK'te kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çinko alaşım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı.

Kimsayal Madde Yüklü Tır Alev Aldı, 6 İşçi Dumandan Etkilendi, System.String[]
BİLECİK'te kimyasal madde üretimi yapılan fabrikanın bahçesinde çinko alaşım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı. Alevleri söndürmeye çalışan 6 işçi, yoğun dumandan etkilenerek zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bilecik 1'nci Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikaya ait çinko alaşım malzemesi dolu TIR'ın kasasında yangın çıktı. Alevleri gören işçiler yangını söndürmek istedikleri sırada yoğun dumandan etkilendi. İhbar üzerine giden ve kimsayal maddeler nedeniyle özel kıyafet giyen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçiler İbrahim Ç., Bekir Ç., Şeref U., Hüseyin İ., Ahmet Y. ve Burak E. ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangını AFAD ekipleri söndürürken, TIR ve yükünde de inceleme yapıldı. Hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Bilecik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:17 Kaynak: DHA

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