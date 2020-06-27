Kimse aracına almak istemeyince İlçe Milli Eğitim Müdürü sınava yetiştirdi - Son Dakika

İlçeye 50 kilo metre uzaklığında Haksever köyünde yaşayan öğrenci Revin Turan'nın (18) babası Abdurahman Turan'a 7 gün önce korona teşhisi konuldu.

Baba Turan, 7 gün Muş devlet hastanesinde yattıktan ve tedavisinin geri kalanını evinde geçirmesi için köyüne gönderildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) girecek olan ve Babasıyla teması bulunan Öğrenci Revin Turanın, sınava yerine 110 kilometre uzaklıktaki okuluna köydekiler "bizede hastalık bulaşır" diyerek kimse aracına almak istemedi.

Durumdan haberdar olan Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne Turan'ı sınava yetiştirmek için harekete geçti. Sabah 4'te Turan'nın köyüne araçla hareket eden Müdür Süne önlem amaçlı koruyucuyu kıyafetlerini giyerek Turanı' evinden aldı.

Sınava gireceği Muş Alparslan Üniversitesine 6 saatlik yolculuğun ardından yetiştirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunun Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın süne, dün gece köy muhtarı tarafından Kovid 19 temaslı bir öğrencinin olduğunu b u nedenle kimse aracına almak istemediği için öğrencinin mağdur olacağı bilgisini geldiğini öğrendiklerini söyledi.

Durumdan haber alır almaz sabah erken kendisinin öğrenciyi köyünden alacağı söylediklerini aktaran Süne şöyle devam etti, :

"Bizde akşamdan hazırlıklarımızı yapıp sabah 5 te yola yola çıktık. Çocuğumuzun babası COVID 19 hastası. Kendisi de temaslı olduğu için Köylü çocuğumuzu üniversite sınavına getirmek için araçlarına bindirmekten çekinmişler. Aile karantina altında olduğu için kendi araçları ile de gelememişler. Sabah saat dörtte yola çıktık ve saat 9 gibi çocuğumuzu sınava getirip yetiştirdik. Onun heyecanını onun mutluluğunu yaşadık. Çocuğumuzun mahsun kalmamasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Bugün sınava giren bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Allah emeklerini boşa çıkarmasın." Dedi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) giren Revin Turan ise Yedi gün önce babasının COVID-19 hastalığına yakalandığını söyledi.

Kendisinin de COVID-19 hasta temaslısı olduğu için köylüler " Bize bulaşır diye kimse kendisini araçlarına almak istemediklerini aktaran Turan, "Varto Milli Eğitim Müdürü beni köyümden alıp sınav yerine götürdü. Dört yıllık emeğimin göz ardı edilmediği için hepsine teşekkür ederim. Hedefim diş hekimliği olduğu için hedefime ulaşmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." Dedi.