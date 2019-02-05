Son Dakika Haberleri: Kimse Beni Dinlemiyor' Diyerek, İntihara Teşebbüs Etti

Kimse Beni Dinlemiyor' Diyerek, İntihara Teşebbüs Etti

57 dakika önce

ÇORUM'da "Kimse beni dinlemiyor" diyerek, inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında intihara teşebbüs eden Anıl T. (20), polis ekiplerinin yarım saat süren ikna çabaları sonucu indi.

Kimse Beni Dinlemiyor' Diyerek, İntihara Teşebbüs Etti, System.String[]
ÇORUM'da "Kimse beni dinlemiyor" diyerek, inşaat halindeki bir binanın 5'inci katında intihara teşebbüs eden Anıl T. (20), polis ekiplerinin yarım saat süren ikna çabaları sonucu indi.

Olay, dün gece yarısı Bahabey Caddesi'nde yapımı devam eden inşaat halindeki 7 katlı binada meydana geldi. İnşaatın 5'inci katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Anıl T.'yi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. "Kimse beni dinlemiyor. Bunalımda olduğum için intihar edeceğim" diyen Anıl T.'yi polisler, yarım saat süren ikna çabaları sonunda kattan indirdi. Anıl T., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:27 Kaynak: DHA

Çorum, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu

Adana'da Bir İş Adamı, Muhtarlık Binasında İntihar Etti HDP, Gaziantep'te DSP Adayı Celal Doğan'ı Destekleyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:24:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimse Beni Dinlemiyor' Diyerek, İntihara Teşebbüs Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]