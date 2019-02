Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Memleketin huzurunu bozmak isteyenleri, çukur kazmak isteyenleri, o kazdıkları çukura biz gömdüysek, bu ülkenin birliğini beraberliğini bozdurmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar devem ettireceğiz. Kimse birliğimizi, beraberliğimiz bozamayacak." dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 'nun da katılımıyla gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi'nin açılışında yaptığı konuşmada, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.AK Parti hükümetinin temel anlayışının insanı maddi ve manevi olarak ayakta tutmak olduğunu ifade eden Gül, "O yüzden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu sloganla yola çıktı ve bu sloganla devam ediyor. Yollar, alt üst yapı yapılır ama bir gönül inşa etmek, gönülden gönülle yol inşa etmek her babayiğidin harcı değil. Bu ülkede hastaneye giden vatandaşımız, parasını ödeyemediği için hastanede rehin kaldı. Artık bunlar tarih oldu. Bugün rehin kalma değil, Alanya'ya hastaneye gelen vatandaşımızın yemeği, kahvaltısı konaklaması bedava. Belediyelerimiz bu hizmeti sunuyor. Bu tabloyu görmek bizim için büyük onur." diye konuştu. Türkiye 'de çok güzel işlerin yapıldığını anlatan Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu öncülüğünde Türkiye'nin, mazlumların her zaman yanında dimdik durduğunu belirtti."Dünyanın her yerinde ay yıldızlı pasaportu gururla taşıyabiliyorsak bu memleketin evladı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız liderliğindedir." diyen Gül, 31 Mart'ta hizmetlerin artarak devam etmesi için Alanya'da, Antalya'da Cumhur İttifakı'na büyük destek beklediklerini kaydetti."Allah devletimizden, milletimizden razı olsun, dedirtmek en büyük hedefimiz"Gül, Türkiye'de yaşayan her bireyin en iyi hizmete layık olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de her alanda halının altına süpürülmüş sorunları çöze çöze ilerlediklerini bildirdi.Yargıda önemli adım atarak 1 Ocak'tan itibaren adliyede vatandaşlara davasını ne zaman biteceğinin taahhütünü verdiklerini dile getiren Gül, şunları kaydetti:"Geç gelen adalet, adalet değildir. '2, 3, 5 yıl sürecek, al sana adaletini veriyorum...' Geçmiş olsun. Bana şimdi lazım, hasta ölmeden, adalet gecikmeden tecelli etmesi lazım. O yüzden binalar yapmak... Biz bunların hepsini yapıyoruz ama onların içinde adaletin tesisi, bu binaların yapılmasından daha önemli. Adliye kapısından giren vatandaşımıza, 'hakkıma kavuştum, Allah devletimizden, milletimizden razı olsun' dedirtmek en büyük hedefimiz.""Cumhur İttifakı'na oy istiyoruz"Cumhur İttifakı'na destek isteyen Gül, kendileri için ev ve memleketteki huzurun iki önemli mesele olduğunu vurguladı.Ülkedeki birliğin, beraberliğin sürmesi için gece gündüz çalıştıklarına vurgu yapan Gül, "Particilik yapmıyoruz. Memleketin huzurunu bozmak isteyenlere, çukur kazmak isteyenlere, o kazdıkları çukura biz gömdüysek, bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozdurmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Kimse birliğimizi, beraberliğimiz bozamayacak. O çukurları kazanlara, sırtlarını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına dayanan bir Cumhur İttifakı'na oy istiyoruz. Cumhur İttifakı 31 Mart seçimleri için değil, ay yıldızlı bayrağımızın özgürce dalgalanması için yapılan bir birlikteliktir." ifadelerini kullandı.Gül, konuşmasının ardından Alanya'dan ayrılırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi binasının açılışına katıldı.