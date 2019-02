Kimse Bizden Gazı Yahut Freni Köklemeyi Beklemesin"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin artık dengeli, kırılganlıklara izin vermeyen bir stratejiyle yol alacağını belirterek, "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin artık dengeli, kırılganlıklara izin vermeyen bir stratejiyle yol alacağını belirterek, "Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok." dedi.



Bakan Albayrak, İzmir programı kapsamında bir otelde iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen "Adım Adım Ekonomi-İzmir İş Dünyası Buluşması" toplantısına katıldı.



Konuşmasında finans sektöründe yaşanan daralmanın son bir haftada iyileşme gösterdiğini, likiditedeki bollaşmayla özel bankaların kredi vermek üzere çalışmalara başladığını belirtti.



Son 2 günde kullandırılan kredi rakamının artış olarak neredeyse ocak ayındaki rakama tekabül edecek oranda olduğunu ifade eden Albayrak, şöyle konuştu:



"Ciddi bir likidite süreci... Şubat, ocaktan daha iyi olacak, marttaki likidite daha da hakeza. Faizler, maliyetler düşüyor. Dolayısıyla 'Biz biraz daha bekleyelim. Türkiye nisanda batar, batmadı ağustosta batar, eylülde batar.' diyenlerin artık gemiden düşüp boğulduğu, Türkiye'ye inananların bu güçlü gemiyle geleceğe yol aldığı bir sürece giriyoruz. 'Enflasyon 30-40 olacak, faizler 50-60 olacak, Türkiye IMF bilmem ne yapacak...' Sadece üç ayda esnafımızın kullanması için tahsis ettiğimiz 10-15 milyar liralık limit IMF'den sözde konuşulan paralar kadar. Yani IMF'den alacağımız para kadar biz piyasaya, esnafımıza kredi kullandırmak için yüzde 4-5'den likidite verdik. Türkiye ekonomisi çok güçlü arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Onun için birileri üzülecek ama biz hiç sağımıza solumuza bakmadan emin adımlarla ilerliyoruz."



"Küresel iklim çok hassas"



Finansal tabloyu güçlendirirken sanayici, esnaf ve vatandaşı da ihmal etmediklerini dile getiren Albayrak, bundan sonraki dönemde dengeli bir strateji izleyeceklerini söyledi.



Albayrak, şöyle devam etti:



"Ekonominin dümeni, direksiyonu. Hem gaz var hem fren var ama kimse bizden gazı köklemeyi yahut freni köklemeyi beklemesin. Artık dengeli, kökleyerek durmak da yok, son sürat hız limitini aşmak da yok. Hep dengeli, reel olarak artık üretime, dengeye dayalı, kaliteli, üzerine koyarak, kırılganlıklara izin vermeyen ekonomi stratejisiyle yol alacağız.



Küresel iklim çok hassas gelişmelere gebe. Türkiye olarak bu süreçlere çok daha dikkatli ve hazır olmamız lazım. Bu bir tehdit mi hayır, bunu fırsat olarak görüyorum. Hem de çok büyük bir fırsat, Türkiye'nin yeni ihracat pazarları için. Brexit bir fırsat, AB'nin içinden geçtiği süreç bir fırsat, Amerika-Çin arasındaki ticaret müzakereleri büyük bir fırsat. İki ülkenin ticari anlamda yaşadığı çatışma üçüncü ülkeler için bir pazar fırsatı demektir."



Devlet tahviline yoğun talep



Türkiye'nin artık belirsizlikleri geride bıraktığını, yatırım yapma anlamında hiç olmadığı kadar cazip bir konumda olduğunu ifade eden Albayrak, devlet hazine tahviline son 2-3 ayda çok büyük bir yabancı talebin geldiğine işaret etti.



Bu ortamda ülke ekonomisine yönelik olumsuz öngörü pompalayanların hayal kırıklığına uğrayacağını dile getiren Albayrak, "Algı, bu toparlanma noktasındaki neticenin geciktirilmeye çalışılması. Ama ben size çok net bir şey söyleyeyim. Ne yaparlarsa yapsınlar biz köprüyü geçtik. Rasyolar, neticeler, faizler, ekonomik tüm gelişmeler her geçen gün çok daha iyiye gidecek, en ufak şüpheniz olmasın." dedi.



Sebze fiyatlarının enflasyona etkisi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun yıllardır beklenen yapısal reformların bu yılın ilk yarısında yapılmasıyla küresel rekabette bir adım öne çıkacaklarını ifade ederek kalıcı bir vergi mimarisi üzerinde çalıştıklarını, özel sektör kazandığında kamunun kazandığı, vatandaşın kazandığı güçlü bir sistemi kurgulayacaklarını aktardı.



Ekonomi programının en önemli ayaklarından birinin enflasyonla mücadele olduğuna dikkati çeken Albayrak, ocak ayının son 10 gününde yaş sebze fiyatlarında tarihi bir sıçramanın yaşandığını, fırsatçıların Antalya'da hortumdan 2 dönümlük seranın etkilenmesini bahane gösterdiğini ifade etti.



"Bu alanın tüm Türkiye'deki seralar içindeki payı binde 8. Eee 5 lira olan patlıcan 15 lira, 6 lira olan biber 25 lira, 3 lira olan domates 8-10 lira. Enteresan bir operasyon." diyen Albayrak, vatandaşı mağdur etmeme kararlılığı kapsamında İstanbul ve Ankara'da birçok noktada tanzim satış noktalarını hayata geçirdiklerini ifade etti.



Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Öncelikli talepler oradan geldi. Halkımızın yoğun olduğu bölgeler. Burada hızlı bir adım attık. Doğrudan üreticiden tüketiciye kanal açtık. Piyasada birilerinin bozduğu fiyatlama neye netice verdi. Ocak ayı enflasyonunda eğer bu fahiş fiyatlama olmasaydı, ocak ayındaki bu gıda fiyatı, aralık ayı gibi olsaydı enflasyon kaç çıkacaktı biliyor musunuz ? Eksi 0,43. Peki yıllık enflasyon 18,85'e düşecekti. Böyle bir şey olabilir mi yahu?"



Orta ve uzun vadede seracılıkla ilgili güçlü bir program açıkladıklarını, yoğun talebin geldiğini ifade eden Albayrak, "Bir de baktık marketlerde, her yerde 15-20 liralık patlıcan tekrar düştü. Hani yoktu bu ürünler, yoktu; bir de baktık düşmeye başladı. Birçok farklı büyükşehirden de talep gelmeye başlamış, İzmir de bunlardan bir tanesi. İzmir'de de tanzim satışların açılması noktasında gerekli desteği verebiliriz. Yokluktan değil, Türkiye'de her şey var fazlasıyla. Ama birilerine fırsatçılık yaptığında devletin demir yumruğu kalkıyor, daha inmeden hemen fiyatlar üçte birine düşmeye başladı. İzmir de bu hazırlığı yaparsa, bu adımları atarsa bu konuda İzmir Büyükşehir Belediyesine de destek olacağımızı ifade ettik." dedi.



(Bitti)

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor

Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz

Bilişim Alanında İş Arayanlara İngiltere Kapılarını Açıyor

Fenerbahçe'nin Efsane Kaptanı Alex de Souza: Gerçek Fenerbahçeli, Galatasaray'a Gol Attığında Olunur