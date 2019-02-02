Kimse Bu Kadın Oyuncularla Çalışmak İstemiyor
36 dakika önce
Hangi dünyaca ünlü aktrislerin kaprisli olduğunu merak ediyor musunuz? Zamanla ünlenen bazı aktrisler popülerlikleriyle doğru orantılı olarak daha da kaprisli bir hale gelmektedirler.
Hangi dünyaca ünlü aktrislerin kaprisli olduğunu merak ediyor musunuz? Zamanla ünlenen bazı aktrisler popülerlikleriyle doğru orantılı olarak daha da kaprisli bir hale gelmektedirler. Elbette bu durum onların çalışılamaz oyuncular haline getiriyor. Biz de bugün sizlere kimsenin çalışmak istemediği aktrislerden bahsedeceğiz.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:14 Kaynak: Youtube
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