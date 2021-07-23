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Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı - Son Dakika

Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı

23.07.2021 10:15
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı, System.String[]

Antalya'da arefe günü çocuk mezarlarını balonla süsleyen baloncu Sait Kocakaya, "Yüzlerce telefon aldım, üç gündür yemek yiyemiyorum.

Antalya'da arefe günü çocuk mezarlarını balonla süsleyen baloncu Sait Kocakaya, "Yüzlerce telefon aldım, üç gündür yemek yiyemiyorum. Kafamı kaldırarak gezemiyorum. Beni göstererek bir şeyler konuşuyorlar ama gurur verici bir şey" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesinde geçimini çocuklara balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Kocakaya, mezarlık yanından geçerken kendisinden balon isteyen kadına 'çocuğunu gönder' dediğinde 'çocuğum gelemez' mezarda cevabını aldı. Kadının kendisinden aldığı balonu çocuğun mezarına bağladığına şahit olan baloncu, aynı gün mezarlığın sakin olduğu akşam saatlerinde onlarca balon hazırlayıp bütün çocuk mezarlarına bağladı. O günden sonra tüm Türkiye'nin konuştuğu baloncuya yurdun dört bir yanından teşekkür ve tebrik mesajları geldi. Telefonla arayan vatandaşların övgü dolu mesajları karşısında hem gururlandı, hem de gözyaşlarını tutamadı. Sait Kocakaya, "Gazi damadıyım onurlu ve gururluyum. 1974 Kıbrıs gazisi kayınpederim. Borcum olsa da ufak tefek çocuk sevindiririm. Kimsenin fark etmediğini zannettiğim olay sonrası yaşananlarla şoke oldum. Üç gündür yemek yiyemiyorum. Kafamı kaldırarak gezemiyorum. Beni göstererek bir şeyler konuşuyorlar ama gurur verici bir şey" dedi.

Türkiye'nin dört bir tarafından yüzlerce telefon aldığını söyleyen Kocakaya, "Asker aradı bir gün Van'dan, Ağrı'dan. Serik askeri. 'Gurur duyduğunu, nöbetten çıkar çıkmaz beni aradığını' söyledi. O beni çok duygulandırdı. Yaptığım hareket güzel bir hareketti. Bu bir reklam ya da para için yapmadım bunu. Bazı müşteriler balon istiyor, parayı atıp gidiyor. Hani o zaman kendimi daha çok tuhaf hissetmeme sebep oluyor. Serik halkı beni 20 yıldır tanıyan çoluk, çocuk bu hareketlerimi zaten bilir. Ben gururluyum herkesin aramasından, eleştirenlerden de Allah razı olsun. Herkesin Allah çocuğunu yanından eksik etmesin. 16 yaşındaki oğlum benim için ne kadar değerliyse, diğer çocuklar benim için o kadar değerli" şeklinde konuştu.

Kocakaya, röportaj sırasında Ankara'dan arayan bir kadınla yaptığı görüşmede ise gözyaşlarını tutamadı. Kendisine teşekkür edip dua eden kadınla konuşmakta zorlanan Kocakaya, özür dileyip telefonu kapattı.

Eşi Hatice Kocakaya ise, "Zaten biliyordum her Cuma böyle şeyler yapıyordu. Genelde çocuklara balon şeker dağıtıyordu. Bizim için değişen bir şey yok, her zamanki yaptığımız şeylerdi. Tabi gurur verici bir şey ama tüm dünyanın ve Türkiye'nin bilmesi tabi ki tuhaf oldu. Biz içimiz de yaparız böyle şeyleri normalde, kimsenin bilmesine gerek yoktur. Herkes övgüyle aramaya başladı. Telefonu hiç susmadı, tanısın tanımasın arıyorlar tebrik ediyorlar. Güzel bir davranış olduğunu söylüyorlar. Güzel tepkiler aldık hep. Bu da insanı gururlandırıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı
Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı

Cep Telefonu, Türkiye, Antalya, Mevla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kimse görmedi zannetti, yaptığı hareketle gönülleri kazandı, telefonları susmadı - Son Dakika


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