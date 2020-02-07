"Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez' - Son Dakika

"Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez"

6 saat önce

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze törenine kardeşinin parkasını giyerek gelen Zehra Çelik, "Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el bombasının patlaması sonucunda şehit olan Piyade Er Özgür Çelik'in cenaze törenine kardeşinin parkasını giyerek gelen Zehra Çelik, "Kimse kardeşime öldü demesin, şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

Şehit Piyade Er Özgür Çelik'in cenazesi Cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. Şehidin kız kardeşleri Şerife ve Zehra Çelik ilçe meydanına ellerinde şehit Özgür Çelik'in fotoğrafları ile geldi. Şehidin kız kardeşi Zehra Çelik, "Kimse benim kardeşime öldü demesin. Şehitler ölmez vatan bölünmez" dedi.

Şehidin babası Mahmut Çelik de oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı.

(Mahmut Kılınç/İHA)

Zehra Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:35 Kaynak: İHA
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