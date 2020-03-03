Kimse nasıl olduğunu anlayamadı ! - Son Dakika

Samsun'da bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar bir apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti. Hamza Ç. ise olay karşısında büyük şok yaşadı.

Evinin birinci katta olduğunu ve İsa Erdemoğlu ve yanındaki bir kişi ile birlikte her zamanki gece gece yeyip içtiklerini belirten Hamza Ç., "Benim evim girişte ve pencereleri demirli. Buradan düşme şahsı yok. Zaten yeyip içtikten sonra saat 03.00-04.00 gibi benim evimden ayrıldılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)