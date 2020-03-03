Kimse nasıl olduğunu anlayamadı ! - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kimse nasıl olduğunu anlayamadı ! - Son Dakika

Kimse nasıl olduğunu anlayamadı !

11 dakika önce

Samsun'da bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Kimse nasıl olduğunu anlayamadı !, System.String[]

Samsun'da bir kişi misafir olduğu arkadaşının evinin önünde kanlar içinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden vatandaşlar bir apartmanın önünde bir kişiyi kanlar içinde sırtüstü yatar halde buldu. Olay polise ve sağık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden 112 acil servis ekipleri ve polis, yerde yatan İsa Erdemoğlu'nu (52) kanlar içinde ölü olarak buldu. Polis yaptığı araştırma sonucu İsa Erdemoğlu'nun gece arkadaşı Hamza Ç.'nin evinde kaldığını ve burada birlikte içki içip yemek yedikten sonra yanında bir kişi ile birlikte evden ayrıldığını tespit etti. Hamza Ç. ise olay karşısında büyük şok yaşadı.

Evinin birinci katta olduğunu ve İsa Erdemoğlu ve yanındaki bir kişi ile birlikte her zamanki gece gece yeyip içtiklerini belirten Hamza Ç., "Benim evim girişte ve pencereleri demirli. Buradan düşme şahsı yok. Zaten yeyip içtikten sonra saat 03.00-04.00 gibi benim evimden ayrıldılar" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Selahiye Mahallesi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi İdlib'de yine saldırdı: 1 askerimiz şehit düştü, 1 askerimiz yaralandı
Yasak Elma'da Şahika, Nadir'i zehirleyerek öldürdü Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan üçlü zirveyi reddetti Erdoğan, "Şehitler tepesi boş kalmayacak" derken Arif Nihat Asya'nın şiirine gönderme yapıyor

Son Dakika Haberleri
09:42 Kuruyan cildinizi doğru bakım ile tazeleyin
09:42 Selim Andak şarkılarına füsunSu yorumu!
09:52 Ünlü isimler, mülteci çocuklarının sınır kapılarında yaşadığı drama tepki gösterdi
09:17 Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı'
08:57 Emre Ercil, Aslan Film'e açtığı davayı kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 10:17:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kimse nasıl olduğunu anlayamadı ! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]