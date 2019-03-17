Kimse Ne Olduğunu Anlamadı: Yazıların Anlamı Araştırılıyor
1 saat önce
BELÇİKA'nın Limburg bölgesinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı Heusden Zolder kasabasında dün gece Heusden Zolder Cami lokali ve Türklere ait 3 iş yerinin duvarına henüz ne anlam ifade ettiği anlaşılamayan yazılar yazıldı.
BELÇİKA'nın Limburg bölgesinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı Heusden Zolder kasabasında dün gece Heusden Zolder Cami lokali ve Türklere ait 3 iş yerinin duvarına henüz ne anlam ifade ettiği anlaşılamayan yazılar yazıldı.
Olay yerine gelen polis de ne anlama geldiğini çözemediği yazının anlamını ve yazanları bulmak için çalışma başlattı.
GRAFİKERLERE SORULDU ONLAR DA BİLEMEDİ
Sahibi olduğu spor merkezinin duvarına yazı yazılan Levent Deveci, "Sabah
iş yerime geldim ve kapıda bir müşterim bana işareti gösterdi. Polisi aradım, polis bir iki şikayet daha olduğunu bana ve gelip tutanak tutacaklarını söylediler. Grafiker arkadaşlara sordum, onlar da anlamını bilmediklerini söyledi. Bu bölgede, cami lokali duvarına ve birkaç Türk arkadaşın sahibi olduğu iş yerine de benzeri işaretlerin yapıldığını öğrendik" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:30
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