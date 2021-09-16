Kimse Sağ Çıkmayacak Filmi - Son Dakika

Genç bir kadın olan Ambar, Meksika'da ölümcül hasta annesine bakarak geçirdiği yılların ardından Amerikan rüyasının peşinden gitmeye karar verir. Yasadışı bir şekilde Cleveland'a gelen Ambar, yerel bir fabrikada iş bulur. Artık tek sorunu kalacak yerde bunun için de bir pansiyonda bulunan en ucuz odayı kiralar. Ancak çok geçmeden pansiyonda kendisini kaçamayacağı bir pansiyonun içinde bulur.
Yönetmen: Santiago Menghini
Senaryo: Jon Croker , Fernanda Coppel, Adam Nevill
Oyuncular: Marc Menchaca, Cristina Rodlo, Victoria Alcock, David Barrera, David Figlioli, Alejandro Akara, Joana Borja, Mitchell Mullen, Vala Noren, Moronke Akinola, Jose Palma, Jeff Mirza, Ioana Barbu, Pepa Duarte, Baba Oyejide, Cheherezade Okotaka Ebale, Sonny Ciarlillo
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: No One Gets Out Alive
Yapımcı Firma: Imaginarium Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 85 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 29.09.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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