Kimse yaptığına bir anlam veremedi... Kendini otomobilin önüne böyle attı - Son Dakika
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Kimse yaptığına bir anlam veremedi... Kendini otomobilin önüne böyle attı

14.10.2022 14:02

Kimse yaptığına bir anlam veremedi.

Kimse yaptığına bir anlam veremedi... Kendini otomobilin önüne böyle attı

GİRESUN - Giresun'un Gazi Caddesi yaya geçidinde kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. İsminin Fevzi D. olduğu öğrenilen bir kişi, trafikte kendisini bir aracın önüne attıktan sonra sırt üstü yere yığıldı. Ambulans çağrılınca da 'hiçbir şeyim yok' diyerek gitti.

Giresun'da izleyenlerin anlam veremediği bir olay yaşandı. Gazi Caddesi üzerinde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kendisini bir anda yoldan geçen arabanın önüne atan Fevzi D. bir süre arabanın ön kaputunda durduktan sonra kendini sırt üstü yere bıraktı. Araç sürücüsü ve çevredekiler ise yardım için yanına gitti. Çağrılan ambulansla hastaneye götürülmek istenen Fevzi D.'nin 'hiçbir şeyim yok' diyerek ambulanstan inerek gittiği öğrenildi.

Yaşanan o anları görenler ise Fevzi D.'nin yaptığına bir anlam veremedi.

YORUMLAR
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Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi Giresun'da ilginç görüntü! Kimse yaptığına bir anlam veremedi Duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaşlı adam kameraya yansıdı Duran otomobile çarpıp kendisini yere atan yaşlı adam kameraya yansıdı
Kaynak: İHA

Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kimse yaptığına bir anlam veremedi... Kendini otomobilin önüne böyle attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kimse yaptığına bir anlam veremedi... Kendini otomobilin önüne böyle attı - Son Dakika
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