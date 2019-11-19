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Kimse yoksa Giresun Belediyesi var

6 saat önce

Evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor.

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Evlerinde ziyaret edilen ekonomik yoksunluk içindeki engelli, yaşlı ve yatalak durumdaki vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetler sunuluyor. Öz bakımları yapılan hastaların evleri temizleniyor ve alışverişleri dahi yapılıyor.


Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu tarafından ilk defa başlatılan evde bakım hizmeti, zor durumdaki vatandaşların en büyük destekçisi olacak.


Giresun Belediyesi tarafından ilk defa uygulamaya konulan hizmetle ilgili yapılan açıklamada, Giresun Belediyesi Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında yeni bir hizmetin daha startı verildi.


Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatı ile hayata geçirilmesi planlanan ve geçtiğimiz aylarda Belediye Meclis Toplantısı'nda da alınan karar ile Evde Bakım Hizmetleri için kurulan yeni birim, ilk çalışmalarına başladı. Özelikle bulunmuş olduğu durum itibariyle bakım hizmetine ihtiyaç duyan veya maddi imkanı yeterli olmayan yaşlı, kimsesiz ve engelli olan vatandaşların, taleplerini yerine getirmek ve genel ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan birim ilk etapta evlerin temizliği ve vatandaşların kişisel bakımları gibi çeşitli alanlarda hizmet vermeye başladı. - GİRESUN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 01:30 Kaynak: İHA
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