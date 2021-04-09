Kimsenin Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok! - Son Dakika

Kimsenin Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok!

09.04.2021 16:28
Kimsenin Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok!, System.String[]

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Esenyurt Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, meclis üyelerine 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "2020 Faaliyet Raporu'muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un başkanlık yaptığı toplantıda, belediye ile Barselona kenti arasında iş birliği protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Dış İlişkiler Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi, oy birliğiyle kabul edilirken, şiddet gören kadınlara avukat desteği verilmesiyle ilgili Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün,İstanbul Barosu ile protokol yapabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine yönelik teklifi AK Partililerin oyuyla reddedildi.

"PANDEMİYE RAĞMEN BÜTÇEYİ GERÇEKLEŞTİRME ORANIMIZ YÜZDE 94"

Denetim Komisyonu Raporu'nun görüşülmesinin ardından, meclis üyelerine 2020 Faaliyet Raporu'nun sunumunu yapan Başkan Bozkurt, "2020 Faaliyet Raporu'muzun temelini, insana yatırımlar oluşturdu. Pandemiye rağmen bütçeyi gerçekleştirme oranımız yüzde 94 oldu, bu büyük bir başarı. Kimsenin, Esenyurtluların 1 kuruşunu boşa harcama lüksü yok. Elimden geldiğince Esenyurtlulara hizmet etmek için çalışacağım" diye konuştu. Ardından, raporda çeşitli başlıklar halinde yer verilen proje ve faaliyetleri anlatan Başkan Bozkurt, borçla devraldıkları belediyenin, finansal disiplinini nasıl sağladıklarıyla ilgili de meclise bilgi verdi.

ESENYURT VE BARSELONA ARASINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Esenyurt Belediyesi ve Barselona Belediyesi arasında, her iki kentin sakinlerine yönelik toplumsal bütünleşme için politikalar geliştirmek, dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve karşılıklı deneyimleri paylaşmak amacıyla imzalanan iş birliği protokolü meclisten oy birliğiyle geçen maddeler arasında yer aldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Barselona Belediye Başkan Yardımcısı Laura Perez Castano arasında imzalanan protokol kapsamında, Esenyurt'ta yaşayan mülteciler için Barselona kenti tarafından uygulanmış olan B-MINCOME projesinin geliştirilmesi ve uygulanması ile elde edilen deneyimler paylaşılacak. İki belediye arasında 3 yıl boyunca geçerli olacak protokolün süresini, taraflar istediği kadar uzatabilecek.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

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Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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