Önceki gün oğlu Can'la Bebek Parkı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Onlar kim ki eleştiriyorlar öyle! Ben hamilelik dönemimde 26 kilo aldım, sonrasında verdim. Kutsal bir durum için kilo aldı Fahriye. Ayrıca doğum yapmasaydı da kilo alabilirdi. Oyuncuyuz biz, alırız da veririz de. Mesela Gupse Özay rolü için aşırı kilo aldı, sonra verdi. Kimsenin haddi değil eleştirmek."