Son Dakika Haberleri: Kimsenin haddi değil
Son Dakika Magazin Haber

Kimsenin haddi değil

1 saat önce

Önceki gün oğlu Can'la Bebek Parkı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Onlar kim ki eleştiriyorlar öyle! Ben hamilelik dönemimde 26 kilo aldım, sonrasında verdim. Kutsal bir durum için kilo aldı Fahriye. Ayrıca doğum yapmasaydı da kilo alabilirdi.

Kimsenin haddi değil, System.String[]

Önceki gün oğlu Can'la Bebek Parkı'nda görüntülenen ünlü oyuncu, şöyle konuştu: "Onlar kim ki eleştiriyorlar öyle! Ben hamilelik dönemimde 26 kilo aldım, sonrasında verdim. Kutsal bir durum için kilo aldı Fahriye. Ayrıca doğum yapmasaydı da kilo alabilirdi. Oyuncuyuz biz, alırız da veririz de. Mesela Gupse Özay rolü için aşırı kilo aldı, sonra verdi. Kimsenin haddi değil eleştirmek."

Bebek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:27 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nesrin Ortaç, oğlunun boşanmasıyla ilgili konuştu: Çocuk olsaydı daha çok üzülürdüm
Serdar Ortaç, boşandıktan 17 gün sonra Chloe Loughnan ile evlendiğine pişman olduğunu söyledi Ayça Tilki'den ilginç Aleyna Tilki itirafı: Sevmediğim sevgililerini tekmeliyordum Oyuncu Can Yaman, Televizyonun Star Adamı yarışmasında rakiplerini solladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 14:17:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kimsenin haddi değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]