Son Dakika Haberleri: Kimsenin İstemediği Bir Kızı Evlat Edindi. 19 Yıl Sonra Küçük Kız Tamamen Farklı Görünüyordu

Kimsenin İstemediği Bir Kızı Evlat Edindi. 19 Yıl Sonra Küçük Kız Tamamen Farklı Görünüyordu

9 dakika önce

Dünya genelinde çok sayıda ebeveyn doğum sonrası bebeklerindeki problemler nedeniyle onları terk edip gitmektedirler.

Dünya genelinde çok sayıda ebeveyn doğum sonrası bebeklerindeki problemler nedeniyle onları terk edip gitmektedirler. Tıpkı küçük Hannah'ın ailesinin ona yaptığı gibi. Nadir bir cücelik sendromuyla dünyaya gelen Hannah, doğar doğmaz ailesi tarafından terk edilmiştir. Bir yetişme yurdunda kalmaya başlayan Hannah 3 yaşına geldiğinde Jackie ve Larry Kritzeck tarafından evlat edinilmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:38 Kaynak: Youtube

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